Цыганков кардинально сменил имидж

Футболист сборной Украины вернулся к тренировочным занятиям после травмы, из-за которой пропустил шесть игр Жироны.

Пресс-служба каталонской команды показала, как вингер тренируется.

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Цыганков решил сменить имидж - побрил голову. До этого у Виктора были коротко подстриженные волосы снизу, а сверху — хвостик.

В текущем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Жирона занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что звезда Реала, возможно, закрутил роман с испанской поп-звездой.

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