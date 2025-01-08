Цыганков кардинально сменил имидж
Футболист сборной Украины вернулся к тренировочным занятиям после травмы, из-за которой пропустил шесть игр Жироны.
Пресс-служба каталонской команды показала, как вингер тренируется.
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Цыганков решил сменить имидж - побрил голову. До этого у Виктора были коротко подстриженные волосы снизу, а сверху — хвостик.
В текущем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Жирона занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что звезда Реала, возможно, закрутил роман с испанской поп-звездой.
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