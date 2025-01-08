Звезда Реала, возможно, закрутил роман с испанской поп-звездой

Хавбек Реала Джуд Беллингем, вероятно, начал отношения с известной каталонской певицей Айтаной Оканьей, пишет Marca.

Ранее англичанину приписывали роман с датской моделью, но сама девушка опровергла эти слухи

Журналистка Marca обратила внимание, что Джуд и Айтана одновременно подписались друг на друга и стали постоянно лайкать посты.

Кроме того, в Инстаграме певицы стало появлятся множество фото с Сантьяго Бернабеу, чего раньше не было. А главным доказательством считается то, что у обоих появилось фото в одинаковых рубашках.

Пока ни Беллингем, ни Айтана никак не комментировали слухи. Точно известно, что сейчас никто из них двоих не состоит в отношениях.

Ранее также сообщалось, что Винисиус все же получил дисквалификацию.

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