Винисиус получил дисквалификацию после удаления в матче с Валенсией
Вингеру Реала Винисиусу Жуниору вынесли наказание за неспортивное поведение и удаление в недавнем матче Ла Лиги против Валенсии (2:1).
Бразильский футболист в поединке 12-го тура чемпионата Испании на 79-й минуте толкнул в голову вратаря команды соперника и получил прямую красную карточку.
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Как сообщает Marca, Винисиус получил дисквалификацию на два матча Ла Лиги.
При этом отмечается, что санкции распространяются только на поединки чемпионата. Бразилец сможет принять участие в ближайшем матче Суперкубка Испании, где Реал 9 января встретится в полуфинале с Мальоркой.
Дисквалификацию игрок будет отбывать в следующих поединках Ла Лиги против Лас-Пальмаса (19 января) и Вальядолида (25 января).
Ранее сообщалось, что Реал требует смены судейского руководства после эпизода в матче с Валенсией.
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