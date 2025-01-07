Винисиус получил дисквалификацию после удаления в матче с Валенсией

Вингера Реала отстранили от поединков чемпионата, но он сможет сыграть в Суперкубке Испании.

Винисиус был удален с поля в матче с Валенсией / Getty Images

Вингеру Реала Винисиусу Жуниору вынесли наказание за неспортивное поведение и удаление в недавнем матче Ла Лиги против Валенсии (2:1).

Бразильский футболист в поединке 12-го тура чемпионата Испании на 79-й минуте толкнул в голову вратаря команды соперника и получил прямую красную карточку.

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Как сообщает Marca, Винисиус получил дисквалификацию на два матча Ла Лиги.

При этом отмечается, что санкции распространяются только на поединки чемпионата. Бразилец сможет принять участие в ближайшем матче Суперкубка Испании, где Реал 9 января встретится в полуфинале с Мальоркой.

Дисквалификацию игрок будет отбывать в следующих поединках Ла Лиги против Лас-Пальмаса (19 января) и Вальядолида (25 января).

Ранее сообщалось, что Реал требует смены судейского руководства после эпизода в матче с Валенсией.

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