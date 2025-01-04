Реал дожал Валенсию в матче с удалением и нереализованным пенальти

"Летучие мыши" не дотерпели в дебютном матче Карлоса Корберана.

В рамках перенесенного матча 12 тура Ла Лиги Реал в гостях встретился с Валенсией.

Традиционно выезд на Месталью стал тяжелым для «сливочных». Уже на 27-ой минуте Уго Дуро вывел хозяев вперед.

На старте второй 45-минутки мадридцы получили шанс выйти вперед, в их пользу дали пенальти, но его не реализовал Джуд Беллингем.

Позже Килиан Мбаппе забил из положения вне игры.

Казалось, что шансы Реала на победу исчезли после удаления Винисиуса Жуниора, но в итоге Лука Модрич и Беллингем спас команду.

Валенсия: Димитриевски - Фулькье, Москера, Таррега, Гасеровски (Х. Васкес, 88) - Лопес (Канос, 68), Герра (Гильямон, 67), Барренечеа, Риохо - Алмейда (Гомес, 88), Дуро.

Реал: Куртуа - Л. Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди (Камавинга, 68) - Вальверде, Беллингем, Себальйос (Модрич, 80) - Родриго (Диас, 68), Мбаппе, Винисиус.

Предупреждения: Канос, Димитриевски - Себальйос, Васкес, Модрич

На 79-й минуте был удален Винисиус Жуниор (Реал) (неспортивное поведение).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!