Реал требует смены судейского руководства после эпизода на Месталье
В мадридском Реале остались очень недовольны произошедшим на Месталье, пишет Marca.
Напомним, Винисиус толкнул в голову голкипера Валенсии, за что, после просмотра VAR, арбитр выдал бразильцу красную карточку.
Эпизод укрепил веру Реала в предвзятое отношение судей, а также эффективности VAR. Потому клуб хочет смені судейского руководства в Ла Лиге.
Как пишет издание, тот шаг представители клуба уже обсудили с Джанни Инфантино в Дохе. Президент ФИФА согласен, что VAR нужно сделать прозрачней.
Реал намерен обратиться с прошением к испанской федерации, это должно произойти уже на следующей неделе во время Суперкубка.
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