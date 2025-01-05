Реал требует смены судейского руководства после эпизода на Месталье

Идею уже обсудили с президентом ФИФА.

В мадридском Реале остались очень недовольны произошедшим на Месталье, пишет Marca.

Напомним, Винисиус толкнул в голову голкипера Валенсии, за что, после просмотра VAR, арбитр выдал бразильцу красную карточку.

Эпизод укрепил веру Реала в предвзятое отношение судей, а также эффективности VAR. Потому клуб хочет смені судейского руководства в Ла Лиге.

Как пишет издание, тот шаг представители клуба уже обсудили с Джанни Инфантино в Дохе. Президент ФИФА согласен, что VAR нужно сделать прозрачней.

Реал намерен обратиться с прошением к испанской федерации, это должно произойти уже на следующей неделе во время Суперкубка.

Ранее также сообщалось, что фанаты Барселоны Оппозиция требует отставки Лапорты и готовится выразить вотум недовериятребуют отставки Лапорты[[/link_local].

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