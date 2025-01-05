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Оппозиция требует отставки Лапорты и готовится выразить вотум недоверия

Нерегистрация Ольмо стала последней каплей.
Сегодня, 13:15
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Сразу несколько оппозиционных организаций призвали президента Барселоны Жоана Лапорту покинуть свой пост, пишет COPE.

Напомним, накануне каталонцам окончательно отказали в регистрации Ольмо и Виктора, что вызовет у клуба серьезные проблемы.Оппозиционные текущему президенту орагнизации призвали того покинуть пост.

Среди причин называют общие убытки клуба, ситуацию с продлением контракта с Nike и отсутствие регистрации Ольмо, как последняя капля.

Если же бизнесмен откажется покинуть пост, ему выразят вотум недоверия.

Ранее также сообщалось, что Реал Реал готов летом выставить своего хавбека на трансфервыставит на трансфер[[/link_local] своего хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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