Реал готов летом выставить своего хавбека на трансфер

Полузащитник Реала Орельен Тчуамени может сменить клуб предстоящим летом, пишет Fichajes.

По информации издания, руководство мадридского клуба разочаровано тем, что француз не сумел прибавить так же сильно, как другие новички.

После ухода Тони Крооса Тчуамени не только не сумел занять его место, но в целом не сумел вписаться в новую полузащиту Реала.

Английские гранды активно следят за фанцузом, а потому в Мадриде небеспочвенно ожидают отбить большую чатсь вложенных в Тчуамени денег и сразу реинвестировать их в состав.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм готов к Тоттенхэм подписал себе нового вратаря из Чехииподписанию нового вратаря[[/link_local].

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!