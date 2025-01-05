Тоттенхэм подписал себе нового вратаря из Чехии

Тоттенхэм завершил подписание нового вратаря.

Лондонский клуб завершил сделку по киперу Славии Антонина Кински.

21-летний голкипер обошелся "шпорам" в примерно 10 млн евро, Трансфермаркт оценивает чеха в 12 млн.

Отметим, что Кински только в этом сезоне стал основным голкипером Славии, отыграв 29 матчей, из которых 14 - на ноль.

Также Антонин является сыном знаменитого вратаря сборной Чехии Антонина Кински-старшего.

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