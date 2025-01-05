Тоттенхэм подписал себе нового вратаря из Чехии
Антонин Кински присоединился к новому клубу.
Тоттенхэм завершил подписание нового вратаря.
Лондонский клуб завершил сделку по киперу Славии Антонина Кински.
21-летний голкипер обошелся "шпорам" в примерно 10 млн евро, Трансфермаркт оценивает чеха в 12 млн.
Отметим, что Кински только в этом сезоне стал основным голкипером Славии, отыграв 29 матчей, из которых 14 - на ноль.
Также Антонин является сыном знаменитого вратаря сборной Чехии Антонина Кински-старшего.
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