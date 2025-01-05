Брайтон пытается обогнать Реал в гонке за бразильского защитника
Брайтон ведет активные переговоры по защитнику Палмейраса Витору Рейсу, пишет Daily Mail.
Напомним, что 18-летний бразилец считается огромным талантом, и за ним следят многие европейские гранды.
Наиболее явный интерес к Рейсу приписывают Челси и Реалу, к тому же, как считалось ранее, именно мадридцы лидирует в гонке за молодого защитника.
Однако Брайтон намерен обойти всех грандов, подписав игрока уже в январе. Ранее Палмйерас отклонил два предложения "чаек", однако те сделали уже третье.
Последнее предложение включает в себя около 23 млн фунтов в то время, как бразильский клуб требует все 25 млн. Однако стороны все еще могту найти компромисс.
Ранее также сообщалось, что легенда Шахтера может Легенда Шахтера может перейти в именитый бразильский клубперейти в именитый клуб[[/link_local].
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