iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Шахтера может перейти в именитый бразильский клуб

Фернандиньо интересуется Сантос.
4 января, 18:33
Фернандиньо / Getty Images
Фернандиньо / Getty Images

Экс-хавбек Ман Сити и Шахтера Фернандиньо имеет шанс перейти в Сантос.

Как сообщает TNT Sports. клуб, который в позапрошлом сезоне сенсационно вылетел и сразу вернулся в элиту интересуется опытным полузащитником.

Читай также: Нападающий Шахтера может продолжить карьеру в Бразилии

Помочь трансферу могут личные симпатии самого игрока и его семьи - Фернандиньо с детства болел за Сантос.

В прошлом сезоне Фернандиньо защищал цвета Атлетика Парнаэнсе, забив 8 голов и отдав 7 ассистов за 46 матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Экс-форвард Шахтера вернулся на Родину Экс-форвард Шахтера вернулся на Родину
Шахтер начал подготовку ко второй части сезона Шахтер начал подготовку ко второй части сезона
Нападающий-легионер вернулся в Шахтер после аренды Нападающий-легионер вернулся в Шахтер после аренды
Нападающий Шахтера может продолжить карьеру в Бразилии Нападающий Шахтера может продолжить карьеру в Бразилии
Помочь журналистам

Видео

НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Футбол сегодня: Интер - Милан в финале Суперкубка Италии, матч Реала в Кубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: w0nderful занял 11-е место в рейтинге
просмотров
Костюк вслед за Ястремской покинула Брисбен
просмотров
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сумасшедшое попадание Леверта
просмотров

Последние новости

Европа19:24
Форвард Манчестер Юнайтед решил остаться в клубе
Киберспорт18:35
Passion UA примут участие в квалификации DreamLeague Season 25
Киберспорт18:05
NaVi Junior стартуют квалификацию DreamLeague Season 25
Киберспорт17:44
NaVi стартуют квалификацию на DreamLeague Season 25
Европа16:31
Болт сделал неожиданный прогноз относительно МЮ после матча с Ливерпулем
Европа15:59
Конкурент украинца Крапивцова покинет Жирону
НБА15:20
Триочковая революция в НБА: как Стефен Карри перевернул лигу
Украина15:05
Возлюбленная игрока сборной Украины показалась в откровенном образе
Бокс15:00
"Он вырос в пять раз": Бриедис назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа
Европа и мир14:50
Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK