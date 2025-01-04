Легенда Шахтера может перейти в именитый бразильский клуб

Экс-хавбек Ман Сити и Шахтера Фернандиньо имеет шанс перейти в Сантос.

Как сообщает TNT Sports. клуб, который в позапрошлом сезоне сенсационно вылетел и сразу вернулся в элиту интересуется опытным полузащитником.

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Помочь трансферу могут личные симпатии самого игрока и его семьи - Фернандиньо с детства болел за Сантос.

В прошлом сезоне Фернандиньо защищал цвета Атлетика Парнаэнсе, забив 8 голов и отдав 7 ассистов за 46 матчей.

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