Нападающий Шахтера может продолжить карьеру в Бразилии

Лассина Траоре близок к согласованию контракта с Фламенго.

Нападающий Шахтера Лассина Траоре во время зимнего трансферного окна может стать игроком Фламенго.

Как утверждает журналист Экрем Конур, бразильский клуб близок к тому, чтобы согласовать условия личного контракта с 23-летним буркинийским футболистом. После "красно-черным" еще предстоит договориться с "горняками" о сумме компенсации за форварда.

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Действующий контракт Траоре с Шахтером рассчитан до июня 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за украинскую команду 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Траоре также входит в сферу интересов двух французских клубов.

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