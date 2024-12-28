Игрок сборной Украины согласился стать одноклубником Батагова
Александр Зубков стал на шаг ближе к Трабзонспору.
Вингер Шахтера и сборной Украины Александр Зубков согласился сменить клубную прописку.
Как сообщает турецкий инсайдер Сердар, Донецкому коллективу отправили предложение в 3.5 млн евро + бонусы. Зубков договорился об условиях перехода в Трабзонспор.
Ответ «горняков» на предложение со стороны «черноморских штормов» пока остается неизвестным.
Отметим, что в составе Трабзонспора уже выступает Арсений Батагов
Напомним, что ранее сообщалось, что легионер Шахтера посетил матч французского клуба, который им интересуется.
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