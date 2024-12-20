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Форвард Шахтера может попытаться реабилитировать карьеру во Франции

Лассина Траоре интересен сразу двум клубам.
Сегодня, 00:48
Лассина Траоре / Getty Images
Лассина Траоре / Getty Images

Нападающий Шахтера Лассина Траоре может покинуть клуб уже в январе, пишет Africa Foot.

Издание утверждает, что 23-летний буркинийцем интересуются Ланс и Реймс.

У Ланса есть большие проблемы в атаке из-за многочисленных травм, а Реймс ранее пытался купить Траоре, и в январе готов попытаться снова.

"Горняки" вряд ли будут удерживать форварда, так как у Траоре всего 3+3 в 18-ти матчах текущего сезона. Он полностью проигрывавет конкуренцию другим игрокам Шахтера.

Трансфермаркт оценивает Лассину Траоре в 5 млн евро, хотя, напомним, игрок был куплен у Аякса за 10 млн евро.

Ранее также сообщалось, что самым прогрессирующим игроком года стал хавбек Динамо.

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