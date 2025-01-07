Российская модель рассталась с Мудриком и начала отношения с игроком Ювентуса

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик, видимо, находится в поисках девушки.

Как сообщает издание GSM, вингер Челси расстался с россиянкой Виолеттой Грачевой, с которой украинцу приписывали отношения в СМИ.

Сейчас Грачева встречается с американским полузащитником туринского Ювентуса Уэстоном Маккенни.

Пара вместе отправилась на отдых в Куршавель, а также футболист оценивал посты девушки в социальной сети.

В текущем сезоне Мудрик провел 15 игр, в которых забил три гола и сдела пять голевых передач. Сейчас украинец отстранен от футбола, ведь сдал положительный тест на допинг.

Ранее возлюбленная игрока сборной Украины показалась в откровенном образе.

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