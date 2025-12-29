iSport.ua
Экс-хавбек сборной Украины будет выступать в любителях Львовской области

Ветеран начал сезон во Второй лиге.
Сегодня, 13:49       Автор: Антон Федорцив
Сергей Рыбалка / ФК ЛНЗ
Сергей Рыбалка / ФК ЛНЗ

Бывший полузащитник киевского Динамо Сергей Рыбалка нашел новый клуб. Опытный исполнитель присоединился к Лопатину из Львовской области.

Любительский коллектив поделился забавным видео о "процессе подписания" звезды. Рыбалка стал свободным агентом после расформирования второлигового Лесного из Киевской области. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах (6 голов).

Лопатин в этом году выиграл Вторую лигу Львовской области – третий по уровню дивизион. Цвета команды защищали бывшие профессионалы: Юрий Панькив, Богдан Есип, Андрей Данькив, Игорь Дуць, Николай Морозюк, Валерий Федорчук.

Кстати, львовские Карпаты отпустили арендованного легионера Патрисио Танду.

