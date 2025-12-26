iSport.ua
Карпаты распрощались с аргентинским легионером

Львовский клуб не планирует выкупать арендованного полузащитника.
Сегодня, 19:03       Автор: Игорь Мищук
Патрисио Танда / ФК Карпаты
Патрисио Танда / ФК Карпаты

Карпаты объявили о завершении сотрудничества с опорным полузащитником Патрисио Тандой.

Срок аренды 23-летнего аргентинского футболиста из Расинга истекает 31 декабря 2025 года.

Читай также: Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ

Как сообщила пресс-служба "зелено-белых", львовский клуб не будет активировать опцию выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Танда провел за Карпаты 14 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее другой представитель УПЛ Полесье объявил о подписании игрока сборной Косово.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карпаты

