Карпаты распрощались с аргентинским легионером

Карпаты объявили о завершении сотрудничества с опорным полузащитником Патрисио Тандой.

Срок аренды 23-летнего аргентинского футболиста из Расинга истекает 31 декабря 2025 года.

Как сообщила пресс-служба "зелено-белых", львовский клуб не будет активировать опцию выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Танда провел за Карпаты 14 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее другой представитель УПЛ Полесье объявил о подписании игрока сборной Косово.

