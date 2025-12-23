iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ

ЛНЗ хочет подписать двух игроков.
Сегодня, 11:54       Автор: Василий Войтюк

Черкасский ЛНЗ, который на паузу в чемпионате ушел, занимая первое место в турнирной таблице, намерен усилить состав зимой.

Как сообщает комментатор Виктор Вацко, "фиолетовые" уже договорились о трансферах двух игроков Кривбасса - Егора Твердохлиба и Артура Микитишина.

22-летний правый вингер Микитишин сыграл в 12 матчах УПЛ нынешнего сезона, пропустив несколько из из-за травмы. На его счету 2 гола и 2 ассиста.

25-летний атакующий полузащитник Егор Твердохлиб забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 15 поединках первого круга.

Напомним, что ранее ЛНЗ продал своего лидера Проспера Обаха в донецкий Шахтер за 4,5 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: слухи трансфер Кривбас ЛНЗ Егор Твердохлиб

Статьи по теме

Полесье и ЛНЗ разделили последние награды УПЛ перед паузой Полесье и ЛНЗ разделили последние награды УПЛ перед паузой
Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ
Заря без Будковского уступила лидеру чемпионата Заря без Будковского уступила лидеру чемпионата
Кривбасс не может договориться о трансфере лидера команды Кривбасс не может договориться о трансфере лидера команды

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Другие страны15:38
Левандовски получил новый вариант за океаном
Украина15:00
Лидер Днепра стал MVP недели Суперлиги
Киберспорт14:27
Passion UA ​​неожиданно распустили одну из команд
Украина13:56
Женская сборная Украины сменит главного тренера
Европа13:28
Слот раскрыл сроки восстановления Исака
Украина12:47
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Европа12:11
Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
Украина11:54
Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ
Другие страны11:35
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
НБА10:53
ТОП-10 моментов НБА: сумасшедший постер Джейлена Вильямса - лучший эпизод дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK