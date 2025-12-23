Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ

Черкасский ЛНЗ, который на паузу в чемпионате ушел, занимая первое место в турнирной таблице, намерен усилить состав зимой.

Как сообщает комментатор Виктор Вацко, "фиолетовые" уже договорились о трансферах двух игроков Кривбасса - Егора Твердохлиба и Артура Микитишина.

22-летний правый вингер Микитишин сыграл в 12 матчах УПЛ нынешнего сезона, пропустив несколько из из-за травмы. На его счету 2 гола и 2 ассиста.

25-летний атакующий полузащитник Егор Твердохлиб забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 15 поединках первого круга.

Напомним, что ранее ЛНЗ продал своего лидера Проспера Обаха в донецкий Шахтер за 4,5 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!