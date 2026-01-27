ПСЖ выкупил таланта Барселоны

Французский ПСЖ официально сообщил о покупке полузащитника Дро Фернандеса из Барселоны.

Испанский футболист филиппинского происхождения перебрался в Париж за 8 миллионов евро.

Игрок, которому лишь в этом месяце выполнилось 18 лет, выступает на позиции атакующего полузащитника и левого вингера.

На его счету 4 матча в Ла Лиге в нынешнем сезоне и один матч в Лиге чемпионов против Олимпиакоса, в котором он отметился результативной передачей.

