Пидручный стал 13-м в персьюте в Отепяя

Победителем стал Штурла Легрейд.
Сегодня, 16:20       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 14 марта, в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Отепяя прошел мужской персьют.

Украину представляли в гонке Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

После первой же стрельбы Пидручный поднялся в топ-20, а Мандзин наоборот упал далеко вниз.

Ситуация изменилась после третьей стрельбы, где уже Дмитрий уже на три штрафных круга, а Виталий сумел подняться выше. Однако лидер сборной сумел исправить ситуацию на последней стрельбы, а Мандзин наоборот допустил немало промахов. Как итог, 13-е и 45-е места для украинцев.

Победителем гонки стал норвежец Штурла Легрейд, который прошел лишь один штрафной круг.

Кубок мира по биатлону. Гонка преследования, мужчины

  1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) 34:41,0
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+2+3) +2:33,4
  3. Мартин Ульдаль (Норвегия, 3+0+1+1) +2:46.7


...

13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+3+0) +3:50,4
45. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+0+3) +6:05,1

