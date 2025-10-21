Барселона - Олимпиакос 6:1: обзор матча и результат игры 21.10.2025

Во вторник, 21 октября, Барселона принимала на своем поле Олимпиакос в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов.

Подопечные Ханса-Дитера Флика в большинстве не оставили шансов сопернику, сокрушив его со счетом 6:1.

Читай также: Лига чемпионов: Арсенал разбил Атлетико, Наполи оконфузился против ПСВ, разгромы от Барселоны, ПСЖ и Интера

По итогам первого тайма каталонская команда обеспечила себе преимущество в два мяча усилиями Фермина Лопеса. Сначала он открыл счет в поединке уже на седьмой минуте, а ближе к перерыву оформил дубль.

В начале второй половины встречи Олимпиакосу удалось отквитать один мяч. Тем не менее после консультации с VAR арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда, однако за игру рукой защитника каталонцев назначил пенальти, который успешно реализовал Аюб Эль-Кааби. Впрочем уже вскоре гости остались вдесятером после удаления Сантьяго Эссе.

Оказавшись в большинстве, Барселона сполна воспользовалась своим численным преимуществом, отправив в ворота оппонента еще четыре мяча. Сначала Ламин Ямаль реализовал пенальти, затем отличился Маркус Рашфорд, Фермин записал на свой счет хет-трик, а точку в противостоянии поставил англичанин, сделав дубль.

Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук начинал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 77-й минуте.

Барселона на общем этапе Лиги чемпионов набрала шесть очков, Олимпиакос имеет в своем активе один балл.

Статистика матча Барселона - Олимпиакос третьего тура Лиги чемпионов

Барселона - Олимпиакос 6:1

Голы: Фермин, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен.), Рашфорд, 74, 79 - Эль-Кааби, 54 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.48 - 1.00

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 14 - 5

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 7 - 2

Фолы: 7 - 10

Барселона: Щесны - Кунде (Мартин, 75), Кубарси, Гарсия, Бальде (Араухо, 75) - Касадо, Педри (Берналь, 81) - Ямаль (Бардагжи, 75), Фернандес (де Йонг, 59), Фермин - Рашфорд.

Олимпиакос: Цолакис - Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега (Оньемаечи, 53) - Эссе, Гарсия - Мартинш (Музакитис, 46), Шикинью (Насименту, 31), Поденсе (Яремчук, 77) - Эль-Кааби (Тареми, 77).

Предупреждения: Бальде, Гарсия - Эссе, Поденсе.

Удаление: Эссе, 57.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!