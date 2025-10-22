Во вторник, 21 октября, Барселона встречалась с Олимпиакосом в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

Каталонская команда еще до перерыва имела преимущество в два мяча благодаря дублю Фермина Лопеса, а после удаления в составе соперника, который к тому времени один гол отыграл, довела результат до разгромного.

Во втором тайме Ламин Ямаль реализовал пенальти, Маркус Рашфорд сделал дубль, а Фермин довел счет своим забитым мячам до хет-трика.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Олимпиакос в третьем туре Лиги чемпионов:

Барселона - Олимпиакос 6:1

Голы: Фермин, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен.), Рашфорд, 74, 79 - Эль-Кааби, 54 (пен.)

Барселона: Щесны - Кунде (Мартин, 75), Кубарси, Гарсия, Бальде (Араухо, 75) - Касадо, Педри (Берналь, 81) - Ямаль (Бардагжи, 75), Фернандес (де Йонг, 59), Фермин - Рашфорд.

Олимпиакос: Цолакис - Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега (Оньемаечи, 53) - Эссе, Гарсия - Мартинш (Музакитис, 46), Шикинью (Насименту, 31), Поденсе (Яремчук, 77) - Эль-Кааби (Тареми, 77).

Предупреждения: Бальде, Гарсия - Эссе, Поденсе.

Удаление: Эссе, 57.

