Барселона - Олимпиакос 6:1: видео голов и лучших моментов матча 21.10.2025

Вашему вниманию обзор еврокубкового поединка.
Сегодня, 00:52       Автор: Игорь Мищук
Барселона разгромила Олимпиакос / Getty Images

Во вторник, 21 октября, Барселона встречалась с Олимпиакосом в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

Каталонская команда еще до перерыва имела преимущество в два мяча благодаря дублю Фермина Лопеса, а после удаления в составе соперника, который к тому времени один гол отыграл, довела результат до разгромного.

Во втором тайме Ламин Ямаль реализовал пенальти, Маркус Рашфорд сделал дубль, а Фермин довел счет своим забитым мячам до хет-трика.

Читай также: Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Олимпиакос в третьем туре Лиги чемпионов:

Барселона - Олимпиакос 6:1

Голы: Фермин, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен.), Рашфорд, 74, 79 - Эль-Кааби, 54 (пен.)

Барселона: Щесны - Кунде (Мартин, 75), Кубарси, Гарсия, Бальде (Араухо, 75) - Касадо, Педри (Берналь, 81) - Ямаль (Бардагжи, 75), Фернандес (де Йонг, 59), Фермин - Рашфорд.

Олимпиакос: Цолакис - Коштинья, Рецос, Пирола, Ортега (Оньемаечи, 53) - Эссе, Гарсия - Мартинш (Музакитис, 46), Шикинью (Насименту, 31), Поденсе (Яремчук, 77) - Эль-Кааби (Тареми, 77).

Предупреждения: Бальде, Гарсия - Эссе, Поденсе.

Удаление: Эссе, 57.

Источник: MEGOGO

