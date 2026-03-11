Барселона готовит возвращение 19-летнего таланта

Барселона нацелилась на возвращение своего воспитанника, который отдал 6 голевых передач в этом сезоне, сообщает Fichajes.

Речь идет о правом вингере Жане Виржили, который летом 2025 года перешел в Майорку. У него контракт с командой до 2030 года, однако Барселона собирается выкупить его летом 2026.

Добавим, что 19-летний испанец сразу же влился в команду и стал ключевым игроком состава. В чемпионате Испании он провел 22 матча и сумел отдать 6 результативных передач, что очень высоко ценят внутри каталонской команды.

Сейчас Барселона следит за игроком, клуб имеет 50% прав на вингера, что не станет проблемой для подписания Виржили. Отмечается, что Майорка может запросить у "сине-гранатовых" за трансфер 10 миллионов евро, что является посильной суммой для Барселоны.

