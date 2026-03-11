Исполнительный директор MotoGP об Гран-при Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Исполнительный директор MotoGP Кармело Эспелета поделился мыслями о том, пройдет ли Гран-при Катара в апреле, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Босс мотоспорта заявил, что у него есть план Б, и он постоянно на связи с Катаром, чтобы быстро принять решение касательно проведения гонки, которая запланирована на 12 апреля.

"Прямо сейчас я не могу сказать, что гонки не будет. Мы на связи с Катаром с воскресенья, когда все началось, и примем решение. Будет трудно поехать в Катар 12 апреля, но я не могу сказать, что этого не будет", — сказал Кармело Эспелета для Motorsport.

Поехать куда-то еще? Точно нет. Перенести на более поздний срок? Мы очень хорошо умеем составлять расписание. Очевидно, скоро мы что-то узнаем. Ждем информации от них. Время еще есть.

Тем временем в Формуле-1 также возникает вопрос касательно Гран-при Саудовской Аравии.

