Лейкерс обыграли Миннесоту, а Дончич превзошел Брайанта

Лидер Лейкерс Лука Дончич сумел оформить 7 трипл-даблов в сезоне и 89 в карьере.

Тем самым словенец обошёл Кобе Брайанта, у которого за сезон было 5 трипл-даблов с 30+ очками.

В матче против Миннесоты защитник набрал 31 очко (11 из 24 с игры, 4 из 12 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 11 подборов, 11 передач при 4 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Напомним, что по этому показателю лидирует Мэджик Джонсон у него в активе 17. На втором месте партнёр Дончича по команде - Леброн Джеймс (14).

К слову, в ночь на 11 марта в регулярном чемпионате НБА игрок Майами также обошёл Кобе Брайанта.

