Лейкерс получили новости о травме лидера

Из лазарета Лейкерс поступила обнадеживающая информация. Защитник Лука Дончич избежал серьезной травмы, сообщает журналист Дейв Макменамин в X.

Балканец не смог доиграть поединок против Филадельфии. Дончич покинул площадку, держась за подколенное сухожилие левой ноги. Тем не менее, серьезных проблем с коленом у словенского баскетболиста не обнаружили.

Скорее всего, Дончич пропустит только субботний матч против Голдена Стэйта. Средние цифры словенца – 32.8 очка, 7.9 подбора, 8.6 передачи и 1.5 перехвата за 35 минут на паркете.

Тем временем новичок Вашингтона Энтони Дэвис выбыл до конца сезона из-за проблем со здоровьем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!