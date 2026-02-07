iSport.ua
Лейкерс получили новости о травме лидера

Худшего сценария удалось избежать.
Вчера, 11:28       Автор: Антон Федорцив
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Из лазарета Лейкерс поступила обнадеживающая информация. Защитник Лука Дончич избежал серьезной травмы, сообщает журналист Дейв Макменамин в X.

Балканец не смог доиграть поединок против Филадельфии. Дончич покинул площадку, держась за подколенное сухожилие левой ноги. Тем не менее, серьезных проблем с коленом у словенского баскетболиста не обнаружили.

Скорее всего, Дончич пропустит только субботний матч против Голдена Стэйта. Средние цифры словенца – 32.8 очка, 7.9 подбора, 8.6 передачи и 1.5 перехвата за 35 минут на паркете.

Тем временем новичок Вашингтона Энтони Дэвис выбыл до конца сезона из-за проблем со здоровьем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич

