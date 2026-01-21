Игрок Лейкерс выходит на второе место в истории НБА по трипл-даблам

Лука Дончич в матче против Денвера набрал пятый трипл-дабл в сезоне, тем самым обойдя Николу Йокича.

В игре против Наггетс словенец набрал 38 очков, 13 подборов, 10 передач и 2 перехвата. Дончич реализовал 12 из 21 броска с игры, 3 из 9 трехочковых и 11 из 12 штрафных.

Отметим, что игрок Лейкерс обошёл центрового Денвера и вышел на второе место в истории НБА по количеству трипл-даблов с 30 и более набранными очками.

Добавим, что сейчас у Йокича гиперэкстензия левого колена, и он не играет с 29 декабря 2025 года.

К слову, посмотреть видеообзор матча Лейкерс - Денвер и других матчей регулярного чемпионата НБА можно на нашем сайте.

