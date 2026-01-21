НБА: Денвер проиграл Лейкерс, Хьюстон обыграл Сан-Антонио
В ночь на среду, 21 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 21 января
Филадельфия - Финикс - 110:116 (30:27, 23:30, 31:40, 26:19)
Филадельфия: Эджкомб (25 + 7 подборов), Убре (21), Макси (20 + 7 передач), Барлоу (8), Драммонд (8 + 15 подборов) – старт; Граймс (12), Бона (11 + 10 подборов), Эдвардс (5), Уокер (0), Уотфорд (0).
Финикс: Букер (27 + 6 потерь), Гиллеспи (12), О’Нил (9), Брукс (6), Уильямс (4 + 9 подборов + 5 потерь) – старт; Аллен (16 + 6 передач), Гудвин (16), Грин (12), Игодаро (12), Данн (2).
Хьюстон - Сан-Антонио - 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)
Хьюстон: Шенгюн (20 + 13 подборов + 9 передач), Дюрэнт (18 + 7 передач), Смит (17), Томпсон (16 + 10 подборов + 6 передач), Окоги (5) – старт; Шеппард (21), Капела (6), Исон (6), Финни-Смит (2).
Сан-Антонио: Шэмпени (27 + 8 подборов), Фокс (14), Вембаньяма (14 + 10 подборов), Касл (13 + 7 подборов + 8 передач), Барнс (6) – старт; К. Джонсон (12), Харпер (8), Корнет (8), Брайан (4).
Чикаго – Клипперс – 138:110 (25:30, 45:19, 32:34, 36:27)
Чикаго: Уайт (27 + 6 передач), Бузелис (21), Вучевич (19 + 8 подборов), Смит (10 + 9 подборов), Окоро (2) – старт; Досунму (18), Джонс (15 + 8 подборов + 10 передач), Хертер (14 + 7 передач), Терри (9), Картер (3), Филлипс (0), Олбрич (0).
Клипперс: Харден (24 + 6 передач + 6 потерь), Коллинз (23), Зубац (12 + 11 подборов), Сэндерс (8), Данн (4 + 6 передач) – старт; Миллер (12), Вашингтон (11), Кристи (7), Нидерхойзер (4), Браун (3), Болдуин (2), Б. Лопес (0), Батюм (0).
Юта - Миннесота - 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26)
Юта: Джордж (43 + 6 потерь), Бэйли (20), Нуркич (16 + 18 подборов + 10 передач), Уильямс (8), Михайлюк (4) – старт; Коллиер (18 + 10 передач), Филиповски (11 + 8 подборов), Клэйтон (5), Андерсон (2).
Миннесота: Эдвардс (38 + 8 подборов), Рэндл (19), Макдэниэлс (18 + 6 передач + 5 потерь), Дивинченцо (15 + 8 передач), Гобер (11 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Рид (13 + 9 подборов), Кларк (4), Беранже (4), Хайлэнд (0), Конли (0).
Голден Стейт - Торонто - 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37)
Голден Стейт: Карри (16), Пост (12 + 7 подборов), Подземски (11), Муди (10), Др. Грин (6) – старт; Хилд (25), Куминга (20), Пэйтон II (9), Спенсер (9), Мелтон (6 + 5 потерь), Сантос (3), Леонс (0), Джексон-Дэвис (0), Ричард (0), Крайер (0).
Торонто: Куикли (40 + 10 передач), Барнс (26 + 7 подборов + 11 передач), Ингрэм (22), Шэд (10 + 8 передач), Дик (10) – старт; Мамукелашвили (14 + 12 подборов), Бэттл (9), Лоусон (6), Агбаджи (4), Мобо (2), Мартин (2), Темпл (0).
Денвер - Лейкерс - 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)
Денвер: Дж. Мюррэй (28 + 11 передач), Уотсон (18), Гордон (18), Джонс (16), Пикетт (7) – старт; Хардуэй (10), Ннаджи (6), Б. Браун (4).
Лейкерс: Дончич (38 + 13 подборов + 10 передач), Джеймс (19 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Смарт (15), Ларэвиа (7), Эйтон (4 + 8 подборов) – старт; Хэйс (9), Тимми (9), Хатимура (9), Винсент (5), Вандербилт (0).
