Звездный новичок Вашингтона выбыл до конца сезона

Большой обмен омрачился травмой.
Вчера, 09:56
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Новичок Вашингтона Энтони Дэвис не появится на паркете в кампании 2025/26. Форвард сосредоточится на восстановлении к следующему сезону, утверждает инсайдер Крис Хэйнс в X.

Травмы паха и руки беспокоили американца со старта соревновательного года. Теперь Дэвис решил уделить время собственному здоровью. Очевидно, такое решение продиктовано призрачными шансами Уизардс на плей-офф.

Средние цифры Дэвиса в нынешнем сезоне – 20.4 очка, 11.1 подбора, 2.8 передачи и 1.1 перехват за 31 минуту на паркете. Форвард оказался в столице в результате большого обмена с Далласом. Уизардс готовы предоставить ему длительный контракт.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

