Макколлум повторил достижения Карри и Харденa

Вошел в историю Вашингтона.
Вчера, 10:44       Автор: Валентина Чорноштан
Си Джей Макколлум / Getty Images
Си Джей Макколлум / Getty Images

В ночь на среду, 26 ноября, прошёл матч Вашингтон против Атланты, во время которого Си Джей Макколлум вошёл в историю команды.

За матч он набрал 46 очков, 5 подборов и 4 передачи, реализовав 17 из 25 бросков с игры и 10 из 13 из-за дуги.

Тем самым Си Джей стал первым игроком в истории франшизы Вашингтона, набравшим 45+ очков и реализовавшим 10 трёхочковых в одной игре.

На данный момент Макколлум лишь шестой игрок в истории НБА, который смог набирать 45+ очков и попадать 10+ трёхочковых. Сейчас он делит своё место с такими звёздами НБА, как Стефен Карри, Демиан Лиллард, Джеймс Харден, Клей Томпсон и Зак Лавин.

К слову, посмотреть матч, в котором защитник установил это достижения, можно здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Уизардс Си Джей Макколлум

