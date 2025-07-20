Звезда Вашингтона выкупит контракт по пути в Лейкерс

Защитник Вашингтона Маркус Смарт согласился на выкуп договора. Он запланировал переход в ряды Лейкерс, сообщает ESPN.

Американец подпишет 2-летний контракт на 11 млн долларов. На Смарта также претендовали Финикс и Милуоки. Однако, якобы после звонка Луки Дончича защитник решил переехать в Лос-Анджелес.

На драфте НБА-2014 Смарт был выбран Бостоном под 6-м номером. В составе Селтикс отыграл девять сезонов. Также защищал цвета Мемфиса.

Напомним, ранее Брэдли Бил сменил Финикс на Клипперс по той же схеме.

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