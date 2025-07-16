Звезда Финикса согласился на выкуп контракта

Трехкратный участник Матча всех звезд собрался в Калифорнию.

Атакующий защитник Брэдли Бил вскоре покинет Финикс. Американец согласился на выкуп контракта и присоединится к Клипперс, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Третий номер драфта НБА-2012 заработает в Лос-Анджелесе 11 млн долларов. Договор с новой командой будет рассчитан на 2 года. Бил из-за выкупа контракта откажется от 14 млн "зеленых".

Ранее защитник отыграл 11 сезонов за Вашингтон. В рядах Санз он провел два года. Средние цифры прошлого сезона – 17 очков, 3.3 подбора, 3.7 передачи и 1.1 перехват за 32 минуты на паркете.

Напомним, форвард Филадельфии Пол Джордж оказался в лазарете с очередной травмой.

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