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Баскетбол

Звезда Филадельфии получил очередную травму

Многократный участник Матча всех звезд прописался в лазарете.
Сегодня, 19:25       Автор: Антон Федорцив
Пол Джордж / Getty Images
Пол Джордж / Getty Images

Легкий форвард Филадельфии Пол Джордж попал в полосу неудач. Он получил новое повреждение сразу после восстановления от предыдущего, сообщает ESPN.

Звезда Севенти Сиксерс недавно травмировал левое колено. Джордж приступил к реабилитации после артроскопической операции. Состояние здоровья опытного форварда будет оценено в сентябре перед стартом тренировочного лагеря.

В прошлом году Джордж заключил 4-летний контракт с Филадельфией в 212 млн долларов. Впрочем, он провел лишь 41 матч за 76-х, собрав целый букет травм в течение сезона. Американец лечился из-за проблем с пахом, пальцами, коленными суставами.

Напомним, украинец Максим Шульга дебютировал в Летней лиге НБА в составе Бостона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пол Джордж Филадельфия Севенти Сиксерс

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