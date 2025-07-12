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Баскетбол

Шульга дебютировал в Летней лиге НБА

Украинец принял участие в победной игре против Мемфиса.
Сегодня, 09:50       Автор: Митя Шитко
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

Украинский баскетболист Максим Шульга провел первый матч за Бостон в Летней лиге НБА.

Максим вышел в старте на игру против Мемфиса (92:78). 

Украинец набрал пять очков (2/4 с игры, 0/2 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал три подбора, три передачи, два перехвата и один блокшот за 22 минуты на площадке.

Напомним, что Шульга был задрафтован в Бостон под 57-м общим номером. Это первый за 7 лет случай, когда украинец был выбран на драфте НБА.

Ранее сообщалось, что НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025.

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