Шульга дебютировал в Летней лиге НБА

Украинец принял участие в победной игре против Мемфиса.

Украинский баскетболист Максим Шульга провел первый матч за Бостон в Летней лиге НБА.

Максим вышел в старте на игру против Мемфиса (92:78).

Украинец набрал пять очков (2/4 с игры, 0/2 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал три подбора, три передачи, два перехвата и один блокшот за 22 минуты на площадке.

And oneeeee 😮‍💨



Max with the +1 for tonight's @JetBlue Play of the Game pic.twitter.com/dofvOybABR — Boston Celtics (@celtics) July 12, 2025

Напомним, что Шульга был задрафтован в Бостон под 57-м общим номером. Это первый за 7 лет случай, когда украинец был выбран на драфте НБА.

Ранее сообщалось, что НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025.

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