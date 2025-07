НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025

За океаном определился состав квинтетов Внутрисезонного турнира НБА-2025. В рамках Восточной и Западной конференций было сформировано по 3 группы с пятью командами в каждой.

Мини-турнир начнется 31 октября и продлится до 16 декабря. Каждый коллектив на групповом этапе проведет четыре поединка. В плей-офф выйдут все победители групп и лучшая вторая команда каждой из конференций.

Западная конференция

Восточная конференция

The #EmiratesNBACup 2025 Group Draw results!



Starting October 31, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 13 and 16! pic.twitter.com/VJur4Hv0lL