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Баскетбол

НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025

Состоялась жеребьевка мини-соревнований ассоциации.
Сегодня, 00:52       Автор: Антон Федорцив
Милуоки / Getty Images
Милуоки / Getty Images

За океаном определился состав квинтетов Внутрисезонного турнира НБА-2025. В рамках Восточной и Западной конференций было сформировано по 3 группы с пятью командами в каждой.

Мини-турнир начнется 31 октября и продлится до 16 декабря. Каждый коллектив на групповом этапе проведет четыре поединка. В плей-офф выйдут все победители групп и лучшая вторая команда каждой из конференций.

Западная конференция

  • Группа А: Оклахома, Миннесота, Сакраменто, Финикс, Юта
  • Группа В: Лейкерс, Клипперс, Мемфис, Даллас, Новый Орлеан
  • Группа С: Хьюстон, Денвер, Голден Стэйт, Портленд, Сан-Антонио

Восточная конференция

  • Группа А: Кливленд, Индиана, Атланта, Торонто, Вашингтон
  • Группа В: Бостон, Детройт, Орландо, Бруклин, Филадельфия
  • Группа С: Нью-Йорк, Милуоки, Чикаго, Майами, Шарлотт

Тем временем Индиана потеряла лидера команды на весь сезон.

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