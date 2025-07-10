НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025

За океаном определился состав квинтетов Внутрисезонного турнира НБА-2025. В рамках Восточной и Западной конференций было сформировано по 3 группы с пятью командами в каждой.

Мини-турнир начнется 31 октября и продлится до 16 декабря. Каждый коллектив на групповом этапе проведет четыре поединка. В плей-офф выйдут все победители групп и лучшая вторая команда каждой из конференций.

Западная конференция

Группа А: Оклахома, Миннесота, Сакраменто, Финикс, Юта

Оклахома, Миннесота, Сакраменто, Финикс, Юта Группа В: Лейкерс, Клипперс, Мемфис, Даллас, Новый Орлеан

Лейкерс, Клипперс, Мемфис, Даллас, Новый Орлеан Группа С: Хьюстон, Денвер, Голден Стэйт, Портленд, Сан-Антонио

Восточная конференция

Группа А: Кливленд, Индиана, Атланта, Торонто, Вашингтон

Кливленд, Индиана, Атланта, Торонто, Вашингтон Группа В: Бостон, Детройт, Орландо, Бруклин, Филадельфия

Бостон, Детройт, Орландо, Бруклин, Филадельфия Группа С: Нью-Йорк, Милуоки, Чикаго, Майами, Шарлотт

The #EmiratesNBACup 2025 Group Draw results!



Starting October 31, all 30 teams will compete for the NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 13 and 16! pic.twitter.com/VJur4Hv0lL — NBA (@NBA) July 9, 2025

Тем временем Индиана потеряла лидера команды на весь сезон.

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