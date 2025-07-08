Финалист НБА потерял звездного игрока на следующий сезон

Финалист плей-офф НБА Индиана подтвердила, что лидер команды Тайриз Халибертон пропустит следующий сезон.

Игрок получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в решающем седьмом матче финала против Оклахомы (91:103).

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Президент Пейсерс Кевин Притчард сообщил, что Халибертон успешно перенес операцию, но его участие в будущем сезоне исключено.

"Я не сомневаюсь, что он вернется в лучшем состоянии, чем когда-либо. Операция прошла хорошо. Разрыв был чуть выше, и этот участок лучше снабжается кровью, что поможет при восстановлении. Но в следующем сезоне играть он не будет. Мы не будем рисковать. Так что не возлагайте никаких надежд на то, что он будет играть", - приводит слова Притчарда ESPN.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок финалиста НБА перебрался в Милуоки.

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