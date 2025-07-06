Лиллард заинтересовал самый титулованный клуб НБА

Американец может остаться в Восточной конференции.

Плеймейкер Дэмьен Лиллард занимается поисками новой команды. Бостон стал претендентом на олимпийского чемпиона Токио, сообщает Boston Globe.

Заинтересованность сторон в сотрудничестве взаимна. Преимуществом Селтикс перед другими вариантами стала дружба Лилларда с лидером команды Джейсоном Тейтумом. Несколько лет назад Бостон пытался выменять плеймейкера, но тот отказал.

Лиллард впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом. Милуоки отчислил травмированного американца и растянул контрактные выплаты на 5 лет. Разрыв ахиллового сухожилия оставит американца вне игры на львиную долю сезона.

Напомним, украинец Дмитрий Скапинцев попал в ростер Портленда на Летнюю лигу НБА.

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