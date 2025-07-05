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Баскетбол

Центровой сборной Украины попал в заявку на Летнюю лигу НБА

Межсезонный турнир получил еще одного украинца.
Сегодня, 00:45       Автор: Антон Федорцив
Дмитрий Скапинцев / Getty Images
Дмитрий Скапинцев / Getty Images

Баскетболист национальной команды Украины Дмитрий Скапинцев примет участие в Летней лиге НБА. Он попал в ростер Портленда, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец получил очередную возможность закрепиться под эгидой ассоциации. Ранее Скапинцев играл предсезонные поединки за Бостон, а в Летней лиге защищал цвета Никс. Трэйл Блэйзерс подняли центрового из фарм-клуба.

В прошлом сезоне Скапинцев провел 26 матчей за Рип Сити Ремикс в Джи-Лиге. Средние цифры украинца – 10.1 очка, 8.2 подбора, 2.9 передачи, 0.8 перехвата и 1.8 блок-шота за 26 с лишним минут на паркете.

Кстати, ранее Максим Шульга вошел в состав Бостона на Летнюю лигу НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Летняя лига Портленд Трэйл Блэйзерс Дмитрий Скапинцев

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