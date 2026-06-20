Портленд серьёзно заинтересовался звездой Бостона

Браун может перейти в Блэйзерс в рамках сделки по Яннису.

Портленд рассматривает обмен звезды Бостона Джейлена Брауна, сообщает инсайдер Сэм Эмик.

Отмечается, что Блэйзерс могут включиться в борьбу за форварда, но только в случае крупной сделки Селтикс с участием Янниса Адетокумбо.

Инсайдер добавляет, что ключевым фактором остаются будущие драфт-пики Милуоки, которые Портленд контролирует после сделки по Лилларду.

Напомним, что в прошлой регулярке он в среднем набирал 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи, а его соглашение рассчитано до 2029 года с зарплатой 57,1 млн долларов за следующий сезон.

Тем временем Даллас готов опуститься ниже в драфте, чтобы получить несколько пиков в первом раунде.

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