Портленд серьёзно заинтересовался звездой Бостона
Браун может перейти в Блэйзерс в рамках сделки по Яннису.
Портленд рассматривает обмен звезды Бостона Джейлена Брауна, сообщает инсайдер Сэм Эмик.
Отмечается, что Блэйзерс могут включиться в борьбу за форварда, но только в случае крупной сделки Селтикс с участием Янниса Адетокумбо.
Инсайдер добавляет, что ключевым фактором остаются будущие драфт-пики Милуоки, которые Портленд контролирует после сделки по Лилларду.
Напомним, что в прошлой регулярке он в среднем набирал 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи, а его соглашение рассчитано до 2029 года с зарплатой 57,1 млн долларов за следующий сезон.
Тем временем Даллас готов опуститься ниже в драфте, чтобы получить несколько пиков в первом раунде.
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