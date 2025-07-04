Шульга узнал приговор Бостона по участию в Летней лиге НБА

Бостон объявил заявку на Летнюю лигу НБА. Защитник Максим Шульга попал в ростер команды, сообщает NBC Sports Boston.

Селтикс выбрали украинского баскетболиста на драфте этого года. Компанию Шульзи составят и другие избранные в 2025 году – форвард Уго Гонсалес и центровой Амари Уильямс. Также в турнире сыграют незадрафтованные и ряд молодых исполнителей.

Прошлый сезон Шульга провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за Виргинию. Средние цифры украинца – 15 очков, 5.9 подборов, 4 передачи и 1.8 перехвата. Рэмс вылетели в первом раунде March Madness.

Напомним, ранее Шульга дал первый комментарий после выбора Бостоном.

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