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Баскетбол

Шульга узнал приговор Бостона по участию в Летней лиге НБА

Селтикс определился с ближайшим будущим украинца.
Сегодня, 20:06       Автор: Антон Федорцив
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

Бостон объявил заявку на Летнюю лигу НБА. Защитник Максим Шульга попал в ростер команды, сообщает NBC Sports Boston.

Селтикс выбрали украинского баскетболиста на драфте этого года. Компанию Шульзи составят и другие избранные в 2025 году – форвард Уго Гонсалес и центровой Амари Уильямс. Также в турнире сыграют незадрафтованные и ряд молодых исполнителей.

Прошлый сезон Шульга провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за Виргинию. Средние цифры украинца – 15 очков, 5.9 подборов, 4 передачи и 1.8 перехвата. Рэмс вылетели в первом раунде March Madness.

Напомним, ранее Шульга дал первый комментарий после выбора Бостоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Летняя лига Бостон Селтикс Максим Шульга

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