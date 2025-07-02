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Баскетбол

Бостон представил Шульгу - украинец дал комментарий

Украинец получил возможность проявить себя в НБА.
Сегодня, 13:17
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

Украинский баскетболист Максим Шульга принял участие в презентации новичков Бостон Селтикс.

23-летний игрок поделился эмоциями о своем переходе в клуб, который выбрал его во время драфта.

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“Сложно подобрать слова. переход в Селтикс – это то, во что до конца не можешь поверить, но оно действительно происходит. Надо определенное время, чтобы привыкнуть, это на самом деле фантастический момент.

Я начал заниматься баскетболом, потому что мой отец был судьей. Уже встречался с центровым Селтикс Нимасом Куэтой, с которым раньше играл за Юта Стейт. Он замечательный парень. Не верится, что мы снова одноклубники, но это прекрасно. Куэта сказал мне, что сезон новичка будет сложным. Понадобится определенный переходный период. Постараюсь научиться как можно большему у игроков и тренерского штаба.

Бостон – одна из лучших франшиз НБА, клуб с большой историей. Это меня успокаивает. Моя работа – просто работать, делать все возможное, играть старательно. Если я это буду делать – у меня все получится”, – рассказал Шульга во время пресс-конференции.

Отметим, что Шульга выбрал 29-й номер в команде.

Ранее сообщалось, что Юта приняла важное решение по поводу будущего Михайлюка.

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