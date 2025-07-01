Юта приняла важное решение по поводу будущего Михайлюка

Юта Джаз гарантировала контракт Святославу Михайлюку на сезон-2025/26, сохранив украинца в ростере.

Об этом сообщает журналист Майкл Скотто.

Представитель НБА в дедлайн 30 июня гарантировал 28-летнему украинскому баскетболисту второй год договора, по условиям которого он заработает 3,68 миллиона долларов.

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Михайлюк пополнил состав Юты минувшим летом, подписав четырехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов, однако только первый сезон был гарантирован согласно контракту.

В минувшем сезоне НБА украинец принял участие в 38 матчах Джаз, 13 из которых в старте, набирая в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2 передачи.

Отметим, ранее сообщалось, что Михайлюк сменил номер в Юте.

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