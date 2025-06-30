Михайлюк сменил номер в Юте

Защитник Юты Святослав Михайлюк сменил игровой номер в межсезонье. В регулярном первенстве НБА 2025/26 он будет выступать под "десяткой", утверждает инсайдер Этьен Каталан в X.

В прошлом сезоне украинский баскетболист играл под 19-м номером. Теперь он получил от Джаз любимые цифры. Ранее Михайлюк надевал "десятку" в составе Лейкерс и Шарлотта, а также в рядах сборной Украины.

В кампании 2024/25 украинец сыграл 38 матчей регулярки. Средние цифры защитника – 8.8 очка, 2.4 подбора, 2 передачи и 0.5 перехватов за 20 минут на паркете.

Кстати, украинец Максим Шульга выбран Бостоном во втором раунде драфта НБА-2025.

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