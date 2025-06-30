iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк сменил номер в Юте

Украинец получил любимые цифры на грядущий сезон.
Сегодня, 10:17       Автор: Антон Федорцив
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Защитник Юты Святослав Михайлюк сменил игровой номер в межсезонье. В регулярном первенстве НБА 2025/26 он будет выступать под "десяткой", утверждает инсайдер Этьен Каталан в X.

В прошлом сезоне украинский баскетболист играл под 19-м номером. Теперь он получил от Джаз любимые цифры. Ранее Михайлюк надевал "десятку" в составе Лейкерс и Шарлотта, а также в рядах сборной Украины.

В кампании 2024/25 украинец сыграл 38 матчей регулярки. Средние цифры защитника – 8.8 очка, 2.4 подбора, 2 передачи и 0.5 перехватов за 20 минут на паркете.

Кстати, украинец Максим Шульга выбран Бостоном во втором раунде драфта НБА-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

Статьи по теме

Михайлюка с большой долей вероятности отчислят из Юты - журналист Михайлюка с большой долей вероятности отчислят из Юты - журналист
Михайлюк завершил сезон в НБА с рекордным временем на паркете Михайлюк завершил сезон в НБА с рекордным временем на паркете
Михайлюк впервые в сезоне сыграл без промахов с трехочковой линии Михайлюк впервые в сезоне сыграл без промахов с трехочковой линии
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Интер будет противостоять Флуминенсе, Манчестер Сити проэкзаменирует Аль-Хиляль на КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Теннис12:45
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
Другие страны12:26
Роналду откровенно оценил возможность стать тренером
Бокс12:25
"Хочу этот вызов": Джейк Пол намерен провести бой против бывшего соперника Усика
Теннис11:50
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина первой вступит в бой
Формула 111:18
Альпин выбрала пилота на случай увольнения Колапинто
Европа10:53
Обладатель Золотого мяча-2003 стал генменеджером родной сборной
НБА10:17
Михайлюк сменил номер в Юте
Теннис09:55
Свитолина начнет Уимблдон противостоянием с Бондар
Европа09:39
Талант Динамо попал в сотню номинантов Golden Boy-2025
Теннис09:15
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK