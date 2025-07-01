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Баскетбол

Милуоки отчислил травмированную звезду, чтобы подписать лидера финалиста НБА

Бакс решились на морально сложное решение.
Сегодня, 18:41
Дамиан Лиллард / Getty Images
Дамиан Лиллард / Getty Images

Милуоки Бакс пошел на воплощение непростого решения, чтобы подписать Майлза Тьорнера из Индианы.

Как сообщил инсайдер Шемс Чарания, Бакс отчислили Дамиана Лилларда, чтобы позволить себе переход Тьорнера.

По контракту Лиллард заработает еще 113 млн долларов, которые Милуоки растянули на 5 сезонов, отчислив его.

В данный момент американец проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, которое было получено в плей-офф сезона-2024/25.

Милуоки будут иметь эти 113 миллионов в течение пяти лет (в среднем по 22 миллиона) "мертвыми" деньгами в ведомости заработной платы.

Напомним, ранее сообщалось, что Оклахома подписала новый контракт с Шеем Гилджесом-Александером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: милуоки Дамиан Лиллард

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