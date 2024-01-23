Милуоки уволил Гриффина с поста главного тренера команды

Наставник Милуоки Эдриан Гриффин уволен с поста главного тренера команды.

49-летний специалист возглавил Милуоки в июне прошлого года. Под его руководством команда выиграла 30 матчей из 43. На сегодняшний день коллектив занимает второе место в Восточной конференции (30-13).

По информации ESPN, ожидается, что временно исполнять обязанного главного тренера будет ассистент Джо Пранти.

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В ближайшее время руководство команды найдет опытных и доступных главных тренеров, чтобы определиться с кандидатурой окончательно.

Ранее сообщалось, что баскетболист Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей.

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