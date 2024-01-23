Баскетболист Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей

Центровой Кливленда Тристан Томпсон не скоро вернется на паркет.

Как сообщает пресс-служба лиги, НБА объявила о дисквалификации баскетболиста на 25 матчей.

Он нарушил правила антидопинговой программы лиги. У игрока положительный результат теста на ибутаморен и SARM LGD-4033, которые используются для восстановления после травм.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок провел 36 матчей, набирая в среднем 3,8 очка и 3,9 подбора за 12 минут игрового времени.

Ранее сообщалось, что у лидера Атланты диагностировали сотрясение мозга.

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