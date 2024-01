У лидера Атланты диагностировали сотрясение мозга

У защитника Атланта Хоукс Трэя Янга диагностировали сотрясение мозга после недавнего поражения от Кливленд Кавальерс (95:116), сообщает ESPN.

Янг покинул игру за 8:43 до конца четвертой четверти после того, как получил удар от Айзека Окоро локтем по голове. Разыгрывающий Атланты пробыл на площадке еще несколько минут, после чего ушел в раздевалку и не вернулся.

Here's the play where Trae Young sustained the concussion after taking an inadvertent elbow from Isaac Okoro.



The Hawks say there is no timetable for his return.pic.twitter.com/uPgQXaQfED https://t.co/P70lB3DuCD