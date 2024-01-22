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Баскетбол

У лидера Атланты диагностировали сотрясение мозга

Команда пока что не знает, когда примерно можно рассчитывать на возвращение игрока.
Сегодня, 09:59
Трэй Янг / Getty Images
Трэй Янг / Getty Images

У защитника Атланта Хоукс Трэя Янга диагностировали сотрясение мозга после недавнего поражения от Кливленд Кавальерс (95:116), сообщает ESPN.

Янг покинул игру за 8:43 до конца четвертой четверти после того, как получил удар от Айзека Окоро локтем по голове. Разыгрывающий Атланты пробыл на площадке еще несколько минут, после чего ушел в раздевалку и не вернулся.

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По информации источника, на данный момент у команды пока что нет графика возвращения 25-летнего баскетболиста. Прежде чем возобновить баскетбольную деятельность, он должен пройти протокол лиги по сотрясению мозга, чтобы убедиться в отсутствии симптомов.

В нынешнем сезоне Трэй Янг набирает в среднем 26,9 очка, 3 подбора и 10,8 передачи за матч, будучи вторым после Тайриза Халибертона (Индиана) лучшим ассистентом лиги.

Атланта в свою очередь идет в зоне плей-ин на десятом месте с балансом побед 18-24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атланта Хоукс Трэй Янг

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