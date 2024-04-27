Экс-тренер Челси согласился возглавить итальянский топ-клуб

У Антонио Конте в резюме появится новое место работы.

Экс-тренер сборной Италии, Ювентуса, Интера, Тоттенхэма и Челси Антонио Конте нашел новую работу.

Как сообщает RAI Sport, Антонио станет новым наставником итальянского Наполи со следующего сезона. Стороны заключат контракт на 3 года с зарплатой 6,5 млн евро за сезон.

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Источник отмечает, что Конте готов принять то, что трансферная политика неаполитанцев будет заключаться в нескольких точечных подписаниях летом. Итальянец считает, что у «партенопейцев» великолепный состав, которому нужна лишь ментальная перезагрузка.

Напомним, что Конте находится без работы уже год после увольнения из Тоттенхэма.

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