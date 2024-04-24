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Довбик может перейти в итальянский топ-клуб

Украинский форвард может стать частью "революции", которую Наполи планирует провести в своей атакующей линии.
Сегодня, 15:18
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Итальянский Наполи планирует провести «революцию» в своей атакующей линии.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, клуб точно летом покинет Виктор Осимхен. Также, вероятнее всего, уйдут и Джакомо Распадори с Джованни Симеоне.

В качестве замены Осимхену "партенопейцы" определили приоритетным вариантом украинца Артема Довбыка. Жирона оценивает игрока в 30 млн евро, что усложняет возможную сделку, но не делает ее невозможной.

Также в шорт-листе находится форвард Лилля Джонатан Дэвид. Многое в контексте сделки зависит от того, кто станет главным тренером Наполи в следующем сезоне. Среди кандидатов пока называются Винченцо Итальяно, Антонио Конте и Джан-Пьеро Гасперини.

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