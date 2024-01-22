НБА: Лейкерс разделались с Портлендом, дежурные победы Бостона, Денвера и Финикса

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 21 января, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 20 января

Клипперс – Бруклин 125:114 (24:27, 25:34, 35:38, 41:15)

Клипперс: Харден (24 + 10 передач), Ленард (21), Мэнн (13), Джордж (12 + 7 подборов), Пламли (7 + 8 подборов) – старт; Уэстбрук (23 + 9 подборов + 6 передач), Пауэлл (12), Тайс (8), Коффи (5).

Бруклин: Бриджес (26), Динуидди (16 + 7 передач), Клэкстон (16), К. Джонсон (9 + 6 передач), Финни-Смит (0 + 9 подборов) – старт; Томас (20 + 6 передач), Смит (13), Уокер (8), О'Нил (4), Уотфорд (2).

Вашингтон – Денвер 104:113 (24:33, 28:29, 26:27, 26:24)

Вашингтон: Кузма (17 + 7 передач), Джонс (15 + 13 передач), Гэффорд (15 + 7 подборов), Пул (4), Авдия (4 + 8 подборов) – старт; Шэмет (14), Бэгли (14 + 7 подборов), Кулибали (9 + 4 блок-шота), Райт (6), Кисперт (6).

Денвер: Йокич (42 + 12 подборов + 8 передач), Дж. Мюррэй (19 + 7 передач), Портер (19), Гордон (11 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Джордан (3), Джексон (3), Ннаджи (2), К. Браун (2), Уотсон (2).

Орландо – Майами 105:87 (22:19, 26:27, 33:23, 24:18)

Орландо: Банкеро (20 + 10 подборов), Ф. Вагнер (19), Картер (17 + 9 подборов), Фульц (12), Саггс (11) – старт; М. Вагнер (8), Айзек (6), Блэк (6), Энтони (5), Ховард (1), Инглс (0), Хьюстан (0), Куин (0), Окики (0).

Майами: Адебайо (22 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Батлер (15), Хирро (12), Калеб Мартин (11), Йович (2) – старт; Лав (9), Д. Робинсон (6), Хайсмит (5), Ричардсон (3), Лаури (2), О. Робинсон (0).

Хьюстон – Бостон 107:116 (25:35, 30:35, 25:20, 27:26)

Хьюстон: Брукс (25), Шенгюн (24 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грин (16), Томпсон (15 + 14 подборов), Уитмор (5) – старт; А. Холидэй (12), Уильямс (5), Лэндейл (3), Тэйт (2).

Бостон: Порзингис (32 + 5 блок-шотов), Уайт (21 + 11 подборов), Тейтум (18 + 7 подборов), Браун (13 + 11 подборов + 10 передач), Хаузер (9 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Притчард (9), Корнет (8 + 9 подборов), Бриссетт (6), Кета (0).

Финикс – Индиана 117:110 (33:25, 32:36, 26:22, 26:27)

Финикс: Дюрэнт (40 + 9 подборов), Букер (26 + 8 передач), Бил (25), Аллен (13), Нуркич (4 + 13 подборов + 6 потерь) – старт; Гордон (4), Юбэнкс (3), Мету (2), Окоги (0), Бэйтс-Диоп (0).

Индиана: Хилд (18), Сиакам (15 + 7 передач), Тернер (12), Несмит (6), Макконнелл (4) – старт; Смит (15), Топпин (13), Уокер (10 + 9 подборов), Нембард (9 + 6 передач), Матурин (4), Шеппард (4).

Лейкерс – Портленд 134:110 (36:31, 31:23, 36:33, 31:23)

Лейкерс: Расселл (34 + 8 передач), Джеймс (28), Ривз (15), Дэвис (14 + 14 подборов), Хатимура (9) – старт; Реддиш (10), Вандербилт (4), Худ-Шифино (4), Хэйс (4), Каслтон (4), Вуд (4), Кристи (4), Льюис (0).

Портленд: Брогдон (23 + 7 подборов + 9 передач), Саймонс (19), Грант (17), Уокер (12 + 7 подборов), Эйтон (6) – старт; Рит (16), Рупер (6), Камара (5), Хендерсон (4), Moore (2), Баджи (0), Мюррэй (0), Тайбулл (0).

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