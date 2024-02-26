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Баскетбол

Лидер Атланты пропустит длительный период времени из-за операции на руке

Потеря Трэя Янга может стоить команде места в постсезоне.
Сегодня, 10:50
Трэй Янг / Getty Images
Трэй Янг / Getty Images

Атланта Хоукс потеряли свою главную звезду в лице Трэя Янга, как минимум, на четыре недели, сообщает официальный сайт НБА.

Звездный защитник не сможет помочь своей команде из-за предстоящей операции на левой руке. У 25-летнего разыгрывающего диагностировали разрыв лучевой боковой связки пальца.

Янг получил травму во время недавнего матча против Торонто (121:123). На счету Трэя 11 очков, 3 подбора и 7 передач при 4 из 13 бросков с игры за 35 минут на паркете.

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Стоит отметить, что по ходу сезона Атланта выиграла три из шести матчей, в которых отсутствовал Янг. Ожидается, что баскетболист пропустит примерно 14 из 25 игр, которые остались в этом сезоне.

На данный момент Атланта Хоукс занимают десятое место Восточной конференции, имея баланс побед 25-32.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Атланта Хоукс Трэй Янг

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